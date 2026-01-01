Inter, Chivu: "Maturità e voglia di esser dominanti. Sappiamo dell'importanza di domenica"

Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta al Tardini contro il Parma. Queste le sue parole:

Una partita dominata, c’è una bellissima energia in questa Inter:

“C’è la maturità e la voglia di essere dominanti. Oggi non era mai semplice, attaccare un blocco basso è sempre difficile, c’è bisogno di prendere iniziativa, capire come attaccare, serve qualche cross e tiro da fuori area in più. Siamo stati molto maturi, non abbiamo subito neanche molte ripartenze se non quella con Ondrejka sul cross di Valeri. È stata una partita seria, sapevamo che era importante e che vincere qua al Tardini non è mai semplice, anche per le condizioni meteo”.

Si proietta già verso il Napoli?

“Il campo è sempre quello che dimostra certe valutazioni, noi siamo consapevoli che è ancora lunga e che dobbiamo avere un’atteggiamento giusto in ogni partita. Non è mai semplice in Serie A, bisogna sempre dimostrare il proprio valore. Sono tante le cose che poi ti portano a fare una stagione competitiva. È il nostro desiderio e continuiamo a lavorare”.

Vuole mettere un timbro definitivo sul match di domenica? Come ripensa al match di andata contro il Napoli?

“Dobbiamo ancora finire il girone di andata, sarà la prima del girone di ritorno. Siamo consapevoli dell’importanza, poi siamo a metà stagione ed ogni punto è importante”.

Cosa pensi che possa mettere in difficoltà il Napoli e cosa vi può mettere in difficoltà della squadra di Conte?

“Pensavo mi chiedeste di più sul Parma. Mi godo la vittoria intanto, poi avremo tempo per pensare alla prossima. Abbiamo tanta intensità, sia noi che il Napoli, c’è da fare i complimenti a loro, al Milan, alla Juventus e anche al Como. Ieri Cesc mi ha citato quindi gli faccio i complimenti per quello che sta facendo, anche la Roma. Il campionato è questo, si affronteranno due squadre che avranno un valore importante anche oltre alla Serie A”.