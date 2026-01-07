L'ultima sfida di Mario Balotelli è a Dubai, nella Serie B degli Emirati Arabi Uniti

Mario Balotelli riparte da Dubai. Il centravanti italiano in queste ore ha trovato l'accordo con l'Al Ittifaq (da non confondere con la quasi omonima dell'Arabia Saudita), andando così a mettere un punto alle tante voci di mercato iniziate a circolare fin dallo scorso 30 giugno, giorno in cui era scaduto il suo precedente accordo che lo legava al Genoa.

Balotelli ha firmato un contratto di due anni e mezzo, con presentazione in grande stile fissata per il 10 gennaio a Dubai. Un'indicazione chiara di quanto il club della seconda divisione emiratina, fondato solo nel 2020, abbia deciso di puntare forte su Supermario e di farlo così diventare il proprio "giocatore franchigia", per rubare un'espressione cara agli sport americani.

Il classe '90 lascia così l'Europa per la prima volta da quando ha iniziato a giocare a calcio nel Lumezzane. Da lì l'Inter, il Manchester City, il Milan e il Liverpool. Quindi ancora Milan, Nizza, Olumpique Marsiglia. Poi il suo Brescia, il Monza, l'Adana Demirspor in due momenti diversi inframezzati dal viaggio in Svizzera al Sion. Fino alla scorsa, negativa stagione con la maglia del Genoa. Da lì alcuni mesi di stop, gli allenamenti in solitaria e la scelta esotica ricaduta sulla seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti.