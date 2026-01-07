Atalanta, Carnesecchi: "Siamo tornati quelli di sempre, la nostra forza è l'intensità fisica"

L'Atalanta batte 2-0 il Bologna al Dall'Ara e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro la Roma. La squadra di Raffaele Palladino opera il sorpasso in classifica ai danni dei rossoblù e raggiunge quota 28 punti. Gli emiliani di Italiano rimangono fermi a 26 punti, con una partita ancora da disputare, e non riescono a trovare la via del successo. La doppietta di Nikola Krstovic, realizzata con una rete per ciascuna frazione di gioco, consegna ai bergamaschi tre punti pesanti in chiave europea.

Il portiere dell'Atalanta, Marco Carnesecchi, autore di una parata decisiva nel finale, analizza ai microfoni di DAZN la prestazione della squadra e sottolinea il ritorno all'intensità che ha sempre caratterizzato i nerazzurri.

Bisogna ringraziare anche a te per questo giorno di festa perché ha messo le mani su un tiro importante al settantesimo, ha salvato il risultato. Non è stata una parata banale.

"No, siamo felici, siamo felici. Come dicevo prima, siamo veramente felici, abbiamo fatto una grandissima vittoria fuori casa, ci mancava da un po'. È una grandissima iniezione di fiducia per noi, quindi continuiamo così e continuiamo a spingere in avanti".

C'è una sua famosa dichiarazione delle prime partite di campionato dove diceva: noi dobbiamo andare a ritmo più alto, dobbiamo andare a mille. Questa è l'Atalanta che finalmente va a pieni giri perché oggi sul piano fisico il Bologna è stato inferiore a voi.

"È sempre stata la nostra forza e quando ci è venuta a mancare ho provato anche a stimolarla ai ragazzi tramite le interviste, quindi non ho mai attaccato nessuno. Ci siamo chiariti subito dopo negli spogliatoi e oggi si sono visti quelli che siamo sempre stati, quelli che dobbiamo essere. Ancora ci manca secondo me qualcosina, però stiamo lavorando veramente bene, siamo felici del mister e continuiamo così".