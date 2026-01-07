Spezia in chiusura per Adamo: trovato l'accordo per l'acquisto dal Cesena

Lo Spezia ha chiuso per un altro rinforzo dopo gli arrivi di Radunovic e Sernicola. Il club ligure infatti ha trovato l’accordo con il Cesena per la cessione di Emanuele Adamo che dunque lascia il club romagnolo dopo tre anni e mezzo in cui ha collezionato 136 presenze con undici reti e conquistato una promozione in Serie B.

Gli Aquilotti acquisteranno il cartellino del classe ‘98 a titolo definitivo pagando una cifra fra i 400 e i 500 mila euro raggiungendo quindi le richieste dei romagnoli che avevano respinto le prime due proposte per l’esterno che aveva comunque manifestato l’intenzione di cambiare aria anche perché lo Spezia gli offriva un ingaggio superiore e un contratto più lungo.

Lo riferisce l’edizione on line del Corriere Romagna sottolineando come il giocatore non si fosse allenato coi compagni fin dalla ripresa delle sedute il due gennaio.