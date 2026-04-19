Holm e Joao Mario, destini incrociati in Juve-Bologna: futuro in bilico e da scrivere

La partita tra Juventus e Bologna di questo pomeriggio racconta dei destini incrociati per definire il futuro di Joao Mario ed Emil Holm. I due calciatori si sono scambiati di maglia il 2 febbraio: il portoghese si è trasferito in Emilia, mentre lo svedese è approdato a Torino.

Le situazioni contrattuali differiscono. Joao Mario è al Bologna in prestito secco fino a giugno. Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola il club rossoblù intende rinegoziare i termini con la Juventus per ottenere un nuovo prestito con obbligo di riscatto magari a cifre più contenute rispetto ai 18 milioni previsti oggi (per esempio al di sotto dei 10 milioni di euro.

E Joao Mario? La sua permanenza a Bologna è valutata a prescindere dal finale di stagione, ma vale un po' il discorso fatto per la Juventus con Holm. Il destino di entrambi i giocatori dipende anche dal raggiungimento degli obiettivi stagionali dei club: la qualificazione in Champions League per la Juventus e l'accesso alla Conference League per il Bologna. Tali traguardi determineranno in parte il budget disponibile e le necessità numeriche delle rispettive rose per la prossima stagione. Intanto oggi al Dall'Ara le due squadre si affronteranno per continuare le rispettive corse verso l'Europa.