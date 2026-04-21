Roma, il futuro rimandato a fine stagione: Gasperini attende garanzie dal club

A Trigoria il tempo scorre, ma le risposte continuano a mancare. Il clima resta gelido dopo lo scontro tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, destinato a lasciare strascichi fino al termine della stagione. Nel frattempo, la proprietà ha scelto una linea attendista, evitando prese di posizione pubbliche per non destabilizzare ulteriormente l’ambiente nel momento decisivo.

I dubbi però - scrive Il Tempo - restano tutti sul tavolo: chi guiderà la Roma il prossimo anno? E quale sarà il ruolo del direttore sportivo Massara? Domande ancora senza soluzione, mentre il rischio è quello di accumulare ritardi nella pianificazione, come già accaduto in passato. Gasperini continua a ricevere rassicurazioni, ma pretende segnali concreti su organizzazione, staff medico e strategie di mercato. Dall’altra parte, Ranieri non arretra: resta in attesa, convinto di aver sollevato questioni profonde, condivise almeno in parte anche dalla proprietà.

La sensazione è che tutto venga rimandato a fine stagione, quando sarà necessario prendere decisioni nette. Nel frattempo, la squadra deve concentrarsi sul campo, a partire dalla trasferta di Bologna. La corsa Champions resta complicata, soprattutto dopo l’allungo della Juventus, ma non impossibile. Servirà un finale perfetto e qualche passo falso delle rivali. Intanto, però, a Trigoria il futuro resta un rebus tutto da decifrare.