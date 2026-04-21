TMW Dybala e un finale per meritarsi il rinnovo. Fra infortuni e ingaggio, cosa farà la Roma?

Paulo Dybala ha voglia di riprendersi la Roma. L'argentino è fermo oramai da 3 mesi, con l'ultima partita giocata in maglia giallorossa in campionato che risale allo scorso 25 gennaio. Ora però il suo programma di recupero è vicino al completamento, con Gasperini che potrebbe addirittura convocarlo per la prossima contro il Bologna.

Le partite a disposizione per dare un miglior contributo alla stagione della Roma restano poche, ma Dybala ha tutta l'intenzione di sfruttarle per continuare a cullare il sogno Champions e per guadagnarsi sul campo un rinnovo di contratto ad oggi non scontato. Il suo attuale accordo con i giallorossi è infatti in scadenza fra pochi mesi, con la Roma che dovrà prendere una decisione a stretto giro di posta.

L'ingaggio della Joya è il più alto della rosa, toccando i 6 milioni di euro netti all'anno. In stagione, Dybala ha messo insieme fin qui 22 presenze fra tutte le competizioni con 3 gol e 4 assist, numeri ben al di sotto rispetto a quelli a cui ci ha abituato nella sua carriera italiana. Gli infortuni sono stati un tema in questa stagione e anche per questo la Roma dovrà fare tutte le valutazioni del caso. Dybala ha sempre ammesso di trovarsi bene a Roma e chissà che per facilitare una permanenza non possa decidere di tagliarsi l'ingaggio, magari legandolo più a bonus e rendimento. Sullo sfondo anche le sirene estere: quelle del Boca Juniors dove gioca l'amico Paredes. Quelle della Turchia. E pure le solite destinate a tornare dall'Arabia Saudita.