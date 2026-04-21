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Inside the Sport: Mancini, Palestra, Grosso e Pellegrini provano a dribblare il mercato

Inside the Sport: Mancini, Palestra, Grosso e Pellegrini provano a dribblare il mercatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 00:47I fatti del giorno
Gaetano Mocciaro

Si è tenuto a Coverciano l'evento "Inside the Sport", promosso da USSI e MCL nell'ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dell'Unione Stampa Sportiva Italiana e che ha avuto come tema quest'anno "Calciomercato: la commedia degli affari tra primattori e comparse".

Tra i dirigenti, premi alla carriera per Giuseppe Marotta e Antonio Percassi, tra gli allenatori riconoscimenti a Roberto Mancini e Fabio Grosso. Premiati anche i calciatori e capitani ormai storici Lorenzo Pellegrini (Roma) e Duvan Zapata (Torino) i giovani portacolori del made in Italy Davide Bartesaghi (Milan) e, Marco Palestra (Cagliari) i talentuosi Riccardo Orsolini (Bologna) e Matteo Dagasso (Venezia).

Roberto Mancini, a margine dell'evento, ha glissato su un eventuale ritorno alla guida della Nazionale ed evidenzia un fatto, legato alla crisi del movimento calcisstico italiano: "Se avete letto cosa ha detto Kimmich della Germania, l'Italia ha vinto più di loro negli ultimi dieci anni. Qualcosa di buono era stato fatto, la nostra Nazionale avrà giocatori bravi per il futuro per risollevarsi. Lo stesso discorso vale per le squadre di club".

Marco Palestra ha dribblato le voci di mercato che lo vedono all'Inter come sostituto di Denzel Dumfries:

"No, onestamente penso solo a concentrarmi sul Cagliari, la cosa più importante è conquistare la salvezza. Le voci girano e fa piacere essere accostati a grandi club, poi in estate vedremo tutto".

Anche Lorenzo Pellegrini non ha potuto sottrarsi dalle domande sul suo futuro, restando anche lui sulla difensiva: "Il futuro di Pellegrini sono queste 5 partite e poi si vedrà". E sulla querelle Gasperini-Ranieri: "Il mister è più carico di prima. Abbiamo queste 5 partite, ci siamo concentrati solo su questo. Quello che ci interessa è stare meglio possibile sul campo e alla fine si vedrà".

Resta vago Duvan Zapata, attaccante del Torino: "Il futuro è incerto, nessuno lo conosce. Io mi concentro sul presente, che è finire bene le partite che rimangono. Il futuro poi si vedrà, neanche io lo so".

Domanda sul futuro anche per Fabio Grosso, che sembra il candidato principale per la panchina della Fiorentina: "Sono stato accostate a squadre molto belle, con una storia importante, quindi sicuramente fa piacere a tutti quando succedono queste cose. Ma ripeto, sono focalizzato sul presente, perché è il presente che poi ti permette di ottenere cose belle nel futuro. Io anche nel presente ho tante cose belle, perché lavoro in una proprietà seria con ragazzi eccezionali. Rimango con i piedi ben saldi al terreno, poi quello che succederà lo vedremo".

Ha parlato anche l'agente di Pio Esposito, Mario Giuffredi: "Sta bene all'Inter, credo che la volontà del ragazzo e del club sia quella di stare insieme per i prossimi 10 anni. Pensare al mercato per lui… A meno che non sia un volere dell'Inter, non è un volere che appartiene a me o al ragazzo. Per me il mercato per Pio Esposito non è mai iniziato e mai inizierà, è felice di rimanere all'Inter e fare la sua carriera lì".

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