Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

Adesso è ufficiale: Edoardo Bove ha risolto il suo contratto con la Roma. Ad annunciarlo è stato il club giallorosso con un comunicato pubblicato sul proprio sito. A partire da oggi inizierà dunque una nuova vita calcistica per il centrocampista, che dopo il malore avuto l'anno scorso durante la partita tra la Fiorentina, club dove si era trasferito in prestito, e l'Inter, non potrà giocare in Serie A ma sarà regolarmente utilizzabile in Inghilterra dove andrà a vestire la maglia del Watford.

Il comunicato della Roma. "L’AS Roma annuncia la rescissione consensuale con il calciatore Edoardo Bove. Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, Edoardo esordisce in Prima Squadra il 9 maggio 2021 nella partita di Serie A contro il Crotone. La sua ascesa è costante, tanto da guadagnarsi nella stagione successiva spazio e fiducia agli ordini di José Mourinho. Il 19 febbraio 2022 arriva il primo gol con la maglia giallorossa in Roma-Hellas Verona 2-2.

L’11 maggio 2023 decide la semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen con una sua rete, contribuendo in modo determinante al passaggio del turno. Con la maglia della Roma totalizza complessivamente 92 presenze e 4 gol.

Nell’estate del 2024 passa alla Fiorentina dove si afferma rapidamente diventando uno dei migliori calciatori della squadra viola. Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera. Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a giocare e a inseguire il suo sogno sul campo di calcio.

Sempre uno di noi. Per sempre un romanista.

In bocca al lupo, Edoardo!".

Il Pisa nella serata di ieri ha cominciato a beneficiare dei primi effetti di questa finestra trasferimenti. Il gol del definitivo 1-1 contro l'Atalanta è stato realizzato dal calciatore più costoso della storia del club, da quel Rafiu Durosinmi che poco dopo il suo ingresso ha battuto Carnesecchi con un imperioso stacco di testa. Un gol da vero numero 9, uno di quei gol che sono mancati alla squadra di Alberto Gilardino nella prima parte di stagione. "Esordire così per Rafiu credo sia la cosa migliore per un attaccante, non giocava da dicembre e dovrò tenere conto di questo per portarlo ad avere un minutaggio superiore nelle prossime partite", ha dichiarato nella serata di ieri l'allenatore nerazzurro.

Durosinmi nella rosa del Pisa ha preso il posto di Mbala Nzola. L'avventura sotto la Torre pendente dell'attaccante angolano s'è fermata al calcio di rigore maldestramente calciato contro il Como. Dopo quell'errore Gilardino l'ha pubblicamente scaricato e adesso per lui si cerca un'altra sistemazione. Ancora di proprietà della Fiorentina, Nzola sta cercando un nuovo club in cui giocare la seconda parte di stagione. Il Lecce è una possibilità, ma non si esclude nemmeno un ritorno allo Spezia.

Nzola però non è l'unico prestito che il Pisa dovrebbe risolvere in questo mese di gennaio. In anticipo rispetto agli accordi estivi. Probabile infatti che anche Giovanni Bonfanti lasci la società nerazzurra in questo mese di gennaio: tornato la scorsa estate a titolo temporaneo dopo un buon campionato di Serie B, il calciatore classe 2003 dovrebbe tornare in cadetteria per giocare di più. Si cerca una soluzione in Serie B anche per Mateus Lusuardi: arrivato dal Frosinone la scorsa estate, il calciatore brasiliano ha collezionato solo tre presenze a causa di un infortunio rimediato in autunno. Dovrebbe tornare abile e arruolabile da inizio febbraio, giusto in tempo per trovare una nuova squadra capace di dargli più spazio.

Juventus-Cagliari è una sfida che per Marco Palestra rappresenta l'ennesima opportunità di brillare contro una grande del calcio italiano. Perché Palestra avrà l'occasione di confermare il suo status di talento emergente e di attirare nei suoi confronti i riflettori di tutte le grandi. Perché oltre alla partita, l'attenzione è già rivolta al futuro: un'estate che lo vedrà protagonista del mercato, con big italiane e straniere pronte a contenderselo. Con un asterisco grande come una parola: Atalanta. Perché l'esterno destro è di proprietà della Dea.

Cosa vuol fare l'Atalanta? L'Atalanta lo considera un asset fondamentale per il presente e il futuro. Nonostante le avances da parte di diverse società in passato, la Dea già la scorsa estate ha preferito optare per un prestito secco in Sardegna per farlo maturare. Scelta perfetta. E il futuro? Il presidente Antonio Percassi ha chiarito: "Palestra non è un tema all'ordine del giorno. Valuteremo opportunità concrete nel momento in cui si presenteranno". L'idea è di riportarlo a Bergamo a fine stagione, integrandolo nella rosa di Raffaele Palladino, per giocarsi il posto con Raoul Bellanova (a meno che non sia lui a uscire).

E in caso di maxi offerta? L'interesse crescente potrebbe spingere a una cessione, con una valutazione intorno ai 35-40 milioni di euro. In ogni caso, come sempre accade, la società bergamasca non ha fretta di vendere, ma monitora la situazione: se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, potrebbe generare una plusvalenza significativa, sulle orme di tante operazioni fatte in passato. Al momento, però, il piano è chiaro: valorizzarlo e reintegrarlo. La stagione, Palestra la chiuderà a Cagliari. Del domani c'è comunque certezza. O meglio. C'è la concreta possibilità che resti a Bergamo, ma il futuro passa anche da serate così.

Porte girevoli in casa Roma, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Con gli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz, l'attacco giallorosso è passato nel giro di qualche giorno da bisognoso di rinforzi ad eccessivamente affollato. Inevitabile, quindi, che qualcuno faccia le valigie nel corso della finestra invernale di mercato e il principale indiziato pare essere Leon Bailey.

Arrivato in estate in prestito dall'Aston Villa, il giamaicano ha messo insieme appena 11 presenze tra tutte le competizioni per un totale di 317 minuti senza mai riuscire a lasciare il segno. Possibile, quindi, che la sua avventura nella capitale sia già finita. Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, i Villans sono stati chiari riguardo a questa possibilità: ok l'interruzione del prestito, ma a condizione che ci sia già una squadra pronta ad accogliere Bailey in vista della seconda parte di stagione.

L'entourage del giocatore è dunque al lavoro per trovare una soluzione, così come il ds romanista Massara. Il radar è acceso sulla Serie A, ma anche soluzioni all'estero sono ben accette. In ogni caso, la sensazione è che la partita persa martedì contro il Torino e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia sia stata l'ultima di Bailey con la maglia della Roma.

Bologna al lavoro sul mercato, in vista di una seconda parte di stagione con i felsinei ancora impegnati su tre fronti. Riunione recente tra i massimi dirigenti del club, in cui è stata pianificata la strategia da adottare soprattutto a partire da lunedì e cioè dopo il match contro la Fiorentina. Sul fronte cessioni, il nome più caldo è quello di Giovanni Fabbian: il centrocampista piace piace a Fiorentina, Lazio e Bournemouth, con i viola in prima fila.

Al momento c'è distanza tra le parti, visto che i rossoblù per lasciarlo partire vogliono 15 milioni di euro mentre i toscani vorrebbero inserire nella trattativa una contropartita tecnica tra Simon Sohm e Jacopo Fazzini. Senza la giusta intesa, dunque, Fabbian potrebbe restare al Bologna e non è il solo che potrebbe essere ancora alla corte di Italiano a fine gennaio.

In questi giorni si era parlato anche della possibile cessione di Benjamin Dominguez ma, stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, il Bologna non è assolutamente intenzionato a muoverlo (a meno che il ragazzo argentino non chieda con insistenza di essere ceduto e che al tempo stesso non si presenti sul mercato un’occasione molto favorevole). Conferme probabile anche per altri due nomi che sembravano in uscita e cioè Thijs Dallinga e Nicolò Casale.

Mister Marco Baroni, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Roma, è stato interpellato anche sui temi più attuali del calciomercato del Torino. Di seguito le dichiarazioni del tecnico granata:

Nkounkou, Biraghi e gli altri ci saranno o non vanno considerati? "Chiarisco una cosa: nelle scelte non c'è niente di personale. Questi giocatori rimarranno fuori perché rientrano all'interno di scelte condivise in un'ottica di tracciare una linea condivisa dalla società. Non si parla di pugno duro, ma di scelte. Si è tracciata una linea e abbiamo fatto una scelta".

Si aspettava di avere almeno un difensore al 17 gennaio? "Non si prende tanto per prendere, il direttore lavora 24 ore per trovare le scelte giuste nella linea che abbiamo tracciato. La mia testa è al campo, non penso al mercato perché sarebbe qualcosa di sbagliato. E non lo permetto nemmeno ai miei giocatori di pensarci".

La Juventus si strofina le mani per l'accordo trovato con il Crystal Palace per Mateta, con la pista aperta anche per Youssef En-Nesyri del Fenerbahce.

Ma in realtà la dirigenza bianconera starebbe valutando anche altre opzioni e, secondo quanto riferito da Sky Sport, Joshua Zirkzee corrisponderebbe all'identikit. Solamente qualora il Manchester United - che detiene il cartellino - dovesse dare il via libera alla partenza.

L'affondo per l'olandese classe 2001 potrebbe arrivare, poi, solamente nel caso in cui dovesse saltare a sorpresa l’accordo per Mateta. Una possibilità sul mercato quella dell'ex Bologna che la Vecchia Signora starebbe studiando. E in tutto questo, servirebbe capire anche le intenzioni della Roma, fino a poche ore fa parecchio parecchio insistenti in proposito ma che ha accolto di recente Robinio Vaz e Malen.

Intanto spicca la notizia di oggi, direttamente dal derby di Manchester tra United e City: Joshua Zirkzee non è figurato in panchina. Coach Carrick non lo ha nemmeno convocato per la maxi sfida di Premier League, lasciandolo a casa. Aria di addio? Intanto il tempo per il mercato invernale scorre inesorabile...

L'AJAX RIPARTE DA UN ALTRO CRUIJFF MA NELL'AREA DIRIGENZIALE, JANELT RINNOVA CON IL BRENTFORD, SOLIS LASCIA IL GIRONA E VOLA IN INGHILTERRA, IL NANTES PROLUNGA IL CONTRATTO DI UN SUO GIOVANE PRODOTTO DI CASA.

L'Ajax ha nominato ufficialmente Jordi Cruijff direttore tecnico. "Dopo l'accordo verbale raggiunto il 28 dicembre, il contratto è stato ora firmato anche ufficialmente. Cruijff inizierà il suo nuovo ruolo il 1° febbraio 2026", l'annuncio pubblicato dal club olandese, reduce dalla rimonta subita per 2-2 oggi in Eredivisie. "All'Assemblea Straordinaria degli Azionisti (EGM), che deve ancora essere convocata, gli azionisti dell'Ajax saranno formalmente informati dell'intenzione del Consiglio di Sorveglianza (RvC) di nominare Cruijff anche come amministratore statutario. La nomina avrà durata fino al 30 giugno 2028". Spicca poi un dettaglio non di poco conto: "Cruijff continuerà a collaborare con la federazione calcistica indonesiana PSSI come consulente", spiega l'Ajax. Doppio incarico raccolto dunque dal figlio d'arte del genio del Barcellona Johan.

Notizia importante in casa Brentford, ovvero il rinnovo ancora per diverse stagioni di Vitaly Janelt. Di seguito l'annuncio ufficiale: "Il centrocampista del Brentford Vitaly Janelt ha firmato un nuovo contratto. Il ventisettenne ha firmato un accordo che estende il suo contratto fino all'estate del 2030, con un'opzione del club per un altro anno. Janelt ha segnato 13 gol e fornito 16 assist in 216 partite in tutte le competizioni per i Bees e, a gennaio, è diventato il primo giocatore del Brentford a raggiungere le 150 presenze in Premier League.

Partenza in casa Girona, che ha definito la cessione del centrocampista Jhon Solis in prestito al Birmingham City. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Birmingham City è lieto di confermare l'ingaggio di Jhon Solis in prestito fino alla fine della stagione 2025-26, previa autorizzazione. Il ventunenne arriva dal Girona, squadra della Liga, e rafforza le opzioni di Chris Davies a centrocampo.

Un ragazzo cresciuto in gialloverde si è legato ancora di più al club.Louis Leroux rinnova fino al 2030. Di seguito il comunicato ufficiale: "Prodotto del vivaio del Nantes, Louis Leroux ha prolungato il suo contratto con l'FC Nantes fino al 2030. Originario del Maine-et-Loire, il nostro centrocampista è entrato a far parte del centro sportivo Jonelière all'età di 14 anni. Anno dopo anno, ha scalato le classifiche con umiltà e duro lavoro, affermandosi infine in prima squadra nelle ultime due stagioni. Alla soglia dei 20 anni, Louis Leroux incarna la passione per il club e la dedizione in campo. Beniamino dei tifosi del Nantes, simboleggia il successo del settore giovanile e conferma l'importanza dei giovani nel nuovo progetto dei Gialloverdi. Il FC Nantes è orgoglioso di vedere Louis Leroux proseguire il suo viaggio sulle rive dell'Erdre e gli augura tanto successo per il resto della sua avventura a Nantes".