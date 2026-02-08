...con Giocondo Martorelli

"“Questo pareggio al 94 è frutto di una situazione particolare, negativa. La Fiorentina l'aveva ribaltata. La classifica è ancora deficitaria e questo risultato avrebbe dato ancora più morale. I due punti pesano quanto un macigno, perderli alla fine è negativo”. Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Giocondo Martorelli al termine della partita pareggiata dalla Fiorentina 2-2 contro il Torino.

Che mercato è stato per la Fiorentina?

“Non è facile operare in maniera determinante in una squadra che è in una situazione deficitaria. I calciatori bravi chi li ha se li tiene. Paratici ha cercato di dare un’immagine nuova ad una società che aveva già speso tanto in estate. Un difensore in più sarebbe stato utile”

Di chi il mercato di gennaio migliore?

“Della Roma. Ha fatto qualche movimento interessante dove aveva bisogno. Le altre invece, penso all’Inter e alla Juve, non hanno preso chi volevano. Come il Napoli nonostante gli acquisti dell’estate”.

E la B?

“Le squadre che lotteranno per vincere il campionato sono Palermo, Venezia, Monza e Frosinone. Chi invece stava facendo male sta continuando a deludere. Mentre la Sampdoria ha dato un segnale importante”.

Le delusioni fin adesso?

“Il Bari. E mi sta deludendo anche la Reggiana".