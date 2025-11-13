I dubbi in attacco, le idee di Spalletti e i vincoli UEFA: -50 al mercato, cosa serve alla Juventus

La dirigenza della Juventus si muove e si evolve, con Damien Comolli nominato amministratore delegato e la ricerca del nuovo direttore sportivo che va avanti (con Marco Ottolini in pole) ma la cosa che più conta, come per tutti i club del mondo, è quella relativa ai risultati sul campo, necessari più che mai anche per dare luce al futuro. Già, perché la Juve vuole tornare a vincere con continuità e le prossime scelte di mercato non dovranno e non potranno essere sbagliate, a partire dal prossimo gennaio.

A 50 giorni dall'inizio della finestra di trasferimenti invernale le parole di Comolli, arrivate ieri, hanno tracciato una strada: "Abbiamo alcuni vincoli legati al Fair Play Finanziario e dobbiamo stare attenti, abbiamo ricevuto una lettera dell’ente controllante. Quello che faremo a gennaio sarà molto difficile e monitorato dalla UEFA. Non abbiamo piani particolari. Ci guarderemo attorno". Parole che vogliono dire tutto e niente, soprattutto pensando a cosa successe l'anno scorso quando per necessità, dovuta agli infortuni, i bianconeri furono costretti a fare uno strappo alla regola stabilita nell'estate 2024, intervenendo in entrata sia in difesa che in attacco.

L'arrivo di Spalletti, dopo l'esonero di Tudor, ha cambiato le carte in tavola in casa Juventus e le prossime partite, quelle che precederanno l'inizio del mercato, saranno fondamentali per capire di cosa avrà bisogno il neo allenatore per raggiungere gli obiettivi in questa stagione. Il nodo legato al rendimento, non all'altezza, degli attaccanti deve far riflettere, per forza, ma nel mercato invernale non è sempre facile riuscire a prendere gli uomini giusti. Qualcuno probabilmente partirà e in questo senso i nomi di Jonathan David e Lois Openda sono sotto la lente d'ingrandimento, ma sarà comunque Spalletti ad avere l'ultima parola. Senza dimenticare il centrocampo, reparto nel quale un innesto importante sarebbe probabilmente il "regalo" che l'ex ct accoglierebbe volentieri.