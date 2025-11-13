Conte perde Anguissa-De Bruyne per due mesi. E sono 12 gol in meno (su 20 totali)

Verdetto tremendo quello che ha scosso Castelvoturno, soprattutto perché abbinato al già noto infortunio di De Bruyne: il Napoli dovrà giocare per i prossimi due mesi anche senza Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, fa sapere il club azzurro, che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro, si legge nella nota stampa diramata dalla società campione d’Italia in carica, ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Una tegola pesantissima per Conte, che in questa settimane ha visto l'ex Fulham diventare un leader a tutto tondo per la squadra azzurra, non solo in termini di leadership ma anche come marcatore: in campionato sono già quattro, con anche due assist a corredo. Stesso bottino di Kevin De Bruyne, ma in meno partite per il belga, che è ai box dal 25 ottobre. Di fatto i due da soli hanno contribuito a più di metà del bottino stagionale azzurro di reti.

Di fatto tra gol e assist Conte perde 12 gol in un colpo solo, oltre che due dei calciatori più pericolosi della squadra assieme a McTominay: magra consolazione il rientro ormai imminente di Lukaku, che gioca in una zona campo diversa e difficilmente potrà porre rimedio a due assente così pesanti. Già alle prese con il 'caso Conte', gli azzurri adesso dovranno fare i conti con l'assenza di uno degli insostituibili per il tecnico salentino, peraltro rimasto clamorosamente a corto di alternative in mezzo. Un cambio di modulo sembra essere dietro l'angolo.