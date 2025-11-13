TMW Radio Paganini: "Juve, occhio che a me risulta che il procuratore di Yildiz..."

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Paolo Paganini, giornalista.

Spalletti ora valuterà bene il modulo per la sua Juve. Cambierà qualcosa?

"C'è un problema di fondo, che nasce dal mercato. Manca da tempo un centrocampista che pensa. Non ci sono più Pirlo, Pjanic, c'è Locatelli che non è un regista. Il problema è stato ingolfare l'attacco, poi vuoi valorizzare o no Vlahovic? Ma in generale il problema di equilibrio della Juve è che non c'è un centrocampo".

Che ne pensa del futuro di Yildiz?

"E' vero che ha un contratto fino al 2029, ma a me risulta che il procuratore sia andato più volte a bussare la porta dei dirigenti e ridiscutere il contratto. Perché ci sono i grossi club su di lui, Chelsea e PSG su tutti. Mi ricorda molto la situazione Kvaratskhelia. Ad oggi vale almeno 60 mln. La Juve rischia di liberare già a gennaio David per una questione finanziaria, se vuoi valorizzare Yildiz devi dargli sempre più spazio. La Juve si ritroverà a maggio nelle condizioni di discutere il contratto del turco ad altre cifre e rischia di doverlo vendere. La Juve deve ricostruire, deve avere uno zoccolo duro da arricchire ogni anno. Ma qual è lo zoccolo duro finora? Se hai Yildiz fino al 2029, devi tenerlo e investirci fortemente. Secondo me invece è più probabile che lo vendano a una cifra alta e investire quei soldi in altro, e ricominci di nuovo a costruire".

Napoli nel caos e Conte va in vacanza:

"Che senso ha staccare una settimana e andare a Torino? Se stacchi, rimani a Napoli".