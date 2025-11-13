Anche gli acquisti per evitare la retrocessione: -50 al mercato, cosa serve alla Fiorentina

La Fiorentina rischia, molto più di quello che si potrebbe pensare. Dopo un avvio di stagione horror, con l'ultimo posto in classifica dopo le prime 11 giornate che ha portato all'inevitabile esonero di Stefano Pioli, il compito di Paolo Vanoli, neo allenatore viola, sarà quello di far rinascere una squadra che settimana dopo settimana ha continuato a toccare il fondo, senza mai risalire. In campionato non è ancora arrivata neanche una vittoria e al rientro dalla sosta ci sarà la partita contro la Juventus, quella più attesa a Firenze. Nel prossimo mese la Fiorentina dovrà ripartire, per provare a cancellare, almeno parzialmente, lo spettro della retrocessione. Tutto questo per arrivare poi al mercato di gennaio con più serenità, con la dirigenza, capitanata dal neo direttore sportivo Roberto Goretti, che avrà il compito di intervenire per rinforzare una rosa che in estate era stata senza dubbio sopravvalutata.

Vanoli ha parlato abbastanza chiaramente nelle sue prime conferenze stampa indicando nel centrocampo il reparto nel quale avrà sicuramente bisogno di almeno un volto nuovo. Ma la Fiorentina si muoverà anche alla ricerca di un difensore, con caratteristiche diverse rispetto a quelle dei centrali già presenti in rosa. Due acquisti quasi certi e necessari, ma che potrebbero comunque non essere i soli. Tutto passerà però dai prossimi 50 giorni, quelli che ci separano dall'inizio del mercato di gennaio, anche perché le ultime parole del direttore generale Alessandro Ferrari sono state piuttosto chiare: non ci saranno investimenti importanti in inverno.

Proprio per questo motivo tornano in ballo anche i nomi in uscita: Mandragora non ha ancora rinnovato, Dodo potrebbe partire e attenzione anche a quello che circola intorno a Comuzzo e Gosens. Un big potrebbe dunque lasciare Firenze, anche per finanziare il mercato in entrata ma per il momento in casa viola, direttore sportivo a parte, è chiaro che tutti debbano pensare solo e soltanto al campo, per evitare di rischiare davvero la clamorosa retrocessione.