Juventus NG, sirene per Owusu: ci pensa la Reggiana. Sullo sfondo anche club turchi
A gennaio per il centrocampista della Juventus Next Gen Augusto Owusu potrebbero aprirsi le porte della Serie B o addirittura del campionato turco. Il classe 2005, autore di dieci presenze in Serie C e altre due in Coppa Italia Serie C (che portano il suo totale a 50 presenze con la seconda squadra bianconera), sarebbe infatti finito nel mirino di alcuni club di livello superiore che alla riapertura del mercato potrebbero bussare alla porta della Juventus.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com in Italia il calciatore piace molto alla Reggiana, che l’aveva cercato già la scorsa estate e dove vanta 26 presenze con due reti con la Primavera nel 2022/23. Gli emiliani però dovranno guardarsi le spalle da alcuni club turchi che starebbero chiedendo informazioni sul giocatore in vista di una possibile offerta alla riapertura del mercato a gennaio.
Al momento non si conoscono i nomi di queste società che però potrebbero accelerare nel corso del fine settimana il proprio pressing per Owusu e uscire allo scoperto.
