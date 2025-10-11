Italia, Esposito: "Gioia incontenibile. Gol? Dedicato alla mia famiglia"

Ecco le dichiarazioni di Francesco Pio Esposito dopo la gara contro l'Estonia, dove ha trovato la prima gioia con la maglia della Nazionale, ai microfoni di RaiSport: "Entrare così non è mai facile, sono molto contento ed emozionato con la maglia più importante per ogni italiano".

Sei un giocatore molto chiacchierato.

"La gente parla tanto di me in questo periodo: c'è chi mi esalta, c'è chi mi scredita. Credo sia stata la mia forza"

La testa è già ai Playoff?

"Noi dobbiamo guardare la nostra strada: solo così facendo si può raggiungere l'obiettivo"

A chi dedichi il gol?

"Lo dedico alla mia famiglia e con tutti i sacrifici che hanno fatto".