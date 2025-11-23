Parma, Pellegrino: "Weekend stupendo. Sono contento per Troilo, lavora bene ogni giorno"
Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la doppietta all'Hellas Verona. Le sue parole: "E' veramente un weekend stupendo per noi".
Poi ha aggiunto: "Abbiamo buoni colpitori di testa e a proposito di colpitori di testa alto anche lui (Troilo ndr) ha cominciato. Non è stato semplice per lui perché andare via dal suo paese non è mai semplice, ma adesso piano piano si sta mettendo a posto e sono molto contento per lui perché lavora bene ogni giorno è una grande persona"
