I recuperi costringono il Milan. Allegri ha una ricetta per correre più veloce

La vittoria di misura dell’Inter contro il Lecce e il pareggio del Napoli contro il Parma costringono, in qualche maniera, il Milan a non fallire l’appuntamento con il Como di questa sera; i rossoneri, infatti, dopo due pareggi consecutivi, possono e devono tornare al successo per prendere distanza sui partenopei, riallungare su Juventus e Roma e per rimettersi ad una sola partita di distanza dalla squadra di Chivu, capolista del campionato con, al momento, sei punti di vantaggio sui primi inseguitori. Non sarà affatto semplice, perché Leao e i compagni si troveranno di fronte il Como di Ceec Fabregas, imbattuto in casa in campionato e voglioso di stupire ancora.

Le parole di Allegri

Tra l’altro, il Milan non arriva a questo appuntamento proprio nel migliore dei modi, perché, nelle ultime settimane, prestazioni e risultati hanno mostrato una leggera flessione. Secondo Allegri, però, c’è subito la possibilità di riprendersi. In che modo? La ricetta del tecnico livornese è così servita: "Noi abbiamo 40 punti e sono quelli che abbiamo meritato sul campo. È una buona base, non ce li toglie nessuno, ora bisognerà pensare alle prossime 19 partite, il girone di ritorno, per andare a fare punti per rimanere tra le prime 4. Durante la stagione c'è un momento in cui c'è una, chiamiamola flessione. ma non è una flessione. E se anche lo fosse va affrontata con grande equilibrio. Non è che domani a Como finisce la stagione: bisogna mantenere equilibrio, nervi saldi e spalle larghe. Era impossibile che la Juve rimanesse fuori dalle prime 4. È normale che il campionato sia così. Poi a fine campionato è normale che qualcuno dovrà stare fuori. Spero gli altri, non noi".

La probabile formazione del Milan

Gli indisponibili sono Gimenez e Pavlovic, mentre Fullkrug, che sembrava out, dopo il provino di questa mattina dovrebbe rientrare tra i convocati. In difesa torna dalla squalifica Tomori, con De Winter che giocherà da braccetto sinistro sostituendo Pavlovic. Sulla fascia torna titolare Bartesaghi, così come tornano dall'inizio Fofana, Modric e Rabiot, tutti e tre lasciati a riposo al Franchi. In attacco tocca a Nkunku e Leao.