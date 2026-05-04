I've got the Devil in me! Ma lodate i neroverdi: è stato il Sassuolo a vincere, non il Milan a perdere!

Sassuolo indiavolato! Il Milan è crollato al Mapei Stadium ma era da 10 anni che non accadeva! Ancora una volta Domenico Berardi il protagonista del match, bravo a lasciare la firma al Mapei Stadium dopo appena 5 minuti di gara, e poi Armand Laurienté, autore del raddoppio e di una prestazione totale (assist a Berardi e doppia ammonizione a Tomori). Ma è stato tutto il Sassuolo a brillare. Piano gara perfetto quello di Fabio Grosso, l'ennesimo di una stagione esaltante, e primo scalpo eccellente portato a casa (mancava la vittoria con una delle prime 4 della classe a suggello di un grandissimo campionato) con una prestazione corale di rara intensità e bellezza.

I numeri di un super-Sassuolo

Nelle ultime 14 partite di campionato, il Sassuolo ha raccolto ben 26 punti (8V, 2N, 4P); nel periodo (dalla 22ª giornata), soltanto tre squadre hanno fatto meglio in Serie A: Napoli, Juventus e Inter. Il Sassuolo inoltre ha vinto sei delle ultime otto partite casalinghe (2P) di massimo campionato: tante quante nelle precedenti 20 (6N, 9P) con quattro allenatori diversi; inoltre, dopo i successi interni per 2-1 sia contro il Cagliari che contro il Como, gli emiliani hanno infilato tre vittorie consecutive al Mapei Stadium per la prima volta nella competizione da febbraio-aprile 2022, con Alessio Dionisi in panchina.

Applausi a Grosso e ai suoi

Una prestazione da incorniciare per il Sassuolo ma ora è giusto rendere onore e merito alla formazione neroverde e non parlare solamente di un Milan in calo con 4 punti nelle ultime 5 partite, una squadra che non ha mai tirato in porta e una media punti da zona retrocessione. Giusto dare grande merito alla prova gagliarda dei neroverdi che da 5 giornate (da neopromossa) non hanno obiettivi veri di classifica ma sono scesi in campo con grande motivazione, onorando l'impegno e il loro straordinario campionato!