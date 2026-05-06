Il piano dell'Inter per Muharemovic non piace alla Juventus: il punto sul difensore del Sassuolo

Tarik Muharemovic è uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima estate, ormai non ci sono più dubbi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore del Sassuolo è conteso dai nerazzurri e dalla Juventus, che ha diritto al 50% sulla futura rivendita da parte dei neroverdi e otterrebbe quindi inevitabilmente uno sconto sulla cifra da versare alla Vecchia Signora. In Bosnia però pensano che il calciatore voglia unirsi ai campioni d'Italia, indipendentemente da quello che farà Bastoni.

Marotta, Ausilio e Baccin hanno provato a muoversi sottotraccia con il suo entourage per anticipare le mosse della Premier League: per acquistarlo servono 30-35 milioni di euro, con il club di Viale della Liberazione che inserirebbe volentieri un giovane nella trattativa per abbassare il costo dell'operazione, cosa che però non sarebbe gradita dalla Juventus.

Nelle prossime settimane si capirà di più, anche perché a oggi non c'è l'intenzione di versare più di 25 milioni complessivi da parte di chi ha dominato l'ultimo campionato. L'unico vero ostacolo per queste due società è rappresentato dalle squadre inglesi, che hanno risorse economiche decisamente superiori rispetto a quelle che possono invece vantare di avere le due italiane. La speranza è che non accelerino troppo per il classe 2003.