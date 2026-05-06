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Srna: "Se Modric a 40 anni è uno dei più forti in Serie A, forse c'è un problema"

Srna: "Se Modric a 40 anni è uno dei più forti in Serie A, forse c'è un problema"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Alessio Del Lungo
Oggi alle 09:18Serie A
Alessio Del Lungo

Darijo Srna oggi è il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ma in passato è stato anche un giocatore del Cagliari e della Croazia, condividendo lo spogliatoio con Nicolò Barella, Fabio Pisacane e soprattutto con Luka Modric, che per lui è un fratello e rappresenta davvero tanto, come spiega al Corriere dello Sport: "Non ho mai avuto dubbi che la sua infinita classe emergesse in Italia, ma se a 40 è uno dei più forti del campionato forse c'è un problema. Vi mancano gli stadi all'altezza e un po' di soldi, per prima cosa".

Srna parla anche degli altri due ex compagni, ricordando come sia stato bene a Cagliari: "C'è affetto sincero per Pisacane, Barella è tra i più forti giocatori italiani". Il ds dello Shakhtar ha poi sottolineato i meriti di Chivu nello scudetto vinto dall'Inter e ha indicato Pio Esposito come uno dei giocatori più determinanti e tra quelli che gli piace di più.

Da esperto di calcio ucraino, ha parlato anche di Dovbyk, definendolo un campione. Infine si è soffermato anche sugli allenatori italiani, esaltando il lavoro di De Rossi e di Spalletti: "Luciano lo adoro da anni, è tra i top al mondo. Fantastico. E come non citare Conte, Allegri, Sarri… Ne avete tanti, il problema sono i calciatori, ne mancano un po’".

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