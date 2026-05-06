TMW Atalanta, quanti bivi nella prossima stagione: centrocampo da rifare, dubbio Scamacca

L'Atalanta si ritrova a un bivio della gestione Percassi. Perché se è vero che c'è ancora l'opportunità di arrivare in Conference League - sempre che la Lazio non vinca la Coppa Italia - dall'altro lato è stata una stagione non straordinaria. Bene gli ottavi di finale, poi persi contro un Bayern Monaco decisamente superiore, in campionato il rischio di non giocare le coppe inficia il giudizio.

Così probabilmente siamo davanti a un anno zero che l'anno scorso è stato rimandato. Tenuti quasi tutti, Lookman incluso, sono stati aggiunti tanti giocatori - Zalewski, Raspadori, Krstovic, Ahanor, Musah, la permanenza di Kossounou, etc - che hanno avuto un rendimento altalenante. La sensazione è che ci siano tanti calciatori a fine corsa: Ederson, lo stesso Musah, Kolasinac è in scadenza, Djimsiti e De Roon hanno una carta di identità non più verde. Il centrocampo è completamente da rifondare, con i nomi di Mandela Keita e Morten Frendrup sondati. Anche sulla panchina non è detto che Palladino possa restare in ogni costo.

Il vero dubbio è però Gianluca Scamacca. Gasperini lo rivorrebbe volentieri a Roma, i Friedkin metteranno in campo un bel gruzzoletto per il Centenario della società giallorossa. Con il tecnico non ha legato ed è all'ultima estate per venderlo al meglio (scadenza 2027, con opzione).