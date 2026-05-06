Zampolli rilancia: "L'Italia ha i requisiti per andare al Mondiale. La partita è aperta"

Paolo Zampolli ne è convinto. L'Italia ha le carte in regola per partecipare al prossimo Mondiale al posto dell'Iran. Il rappresentante speciale Usa per le partnership globali e lo sport ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Con l’appoggio di Trump, ho contattato Infantino perché il regolamento Fifa è lacunoso sulla sostituzione di una squadra che non si dovesse presentare e se l’Iran non partecipasse al Mondiale l’Italia - che lo ha vinto 4 volte ed è la più alta delle escluse nel ranking - avrebbe i requisiti giusti".

Ma quando gli viene fatto notare che Infantino poi ha detto che l'Iran parteciperà ha proseguito: "Ok, ma il nodo è capire cosa hanno in testa gli iraniani, di cui è molto difficile fidarsi. Ora dicono che la squadra verrà, ma come la mettiamo con il loro seguito, ben poco gradito negli Stati Uniti visto quello che sta succedendo? La partita è aperta...".

Infine un racconto personale della sua passione per il calcio: "Da giovane andavo allo stadio in Curva Nord con i Boys. Sono felice che l’Inter abbia vinto lo scudetto, ma non sono un tifoso sfegatato. Vivo lo sport come un mezzo che unisce e permette di fare business".