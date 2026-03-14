Udinese, Runjaic: "La Juventus è una top, con un avversario così la differenza è venuta fuori"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta interna per 1-0 contro la Juventus. Le sue parole: "La Juventus è una top, non era facile giocare. Sono state migliori le statistiche ma se fossimo stati fortunati in quello che abbiamo costruito la partita sarebbe stata diversa. Yildiz è top level, come Conceicao. Con un avversario così la differenza è venuta fuori".

Cosa manca a questa squadra per fare il salto di qualità?

"Bisogna mettere uno sforzo maggiore, ci sono obiettivi importanti come rientrare tra la prime dieci, ma è un discorso troppo articolato. Bisogna lavorare su più piani".

Okoye è stato uno dei migliori stasera.

"Ha fatto una buona prestazione e ha dato tutto come hanno fatto tutti. Sono contento perché all'inizio ha avuto difficoltà".