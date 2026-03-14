Juve corsara a Udine, Spalletti: "Boga non l'avevo mai messo punta, si è mosso bene"

Luciano Spalletti ai microfoni di Sky commenta il successo della Juventus. Ecco le sue parole:

Sulla partita

"Abbiamo fatto veramente bene, mantenendo il livello di cattiveria per poterla chiudere il prima possibile. Ci eravamo anche riusciti ma va bene così, abbiamo giocato contro una squadra veramente forte".

Cosa l'ha soddisfatta di più nel cambio di ruolo Boga-Yildiz?

"Boga che non ce l'avevo mai messo lì. L'ho sempre visto giocare a sinistra e si è mosso bene da attaccante. Yildiz da punta non si trova benissimo, non ha ancora l'arte dell'uomo che lo bacchetta dietro".

Su Cambiaso: è sempre in giro per il campo. Sono più i problemi che dà agli avversari o i problemi che dà all'allenatore?

"Se non va in giro per il campo non gioca più. Se dà retta a te (riferito all'interlocutore, Giancarlo Marocchi) non gioca più. Gli conviene andare in giro per il campo, perché è bravo ad andare a fare il centrocampista".

Si è trovato maggiore equilibrio: zero gol subiti nelle ultime due partite

"Il miglioramento l'ho visto quando si tiene più palla noi. È nella consistenza di tenere questa palla che non deve essere un esercizio superficiale, ma fine al ritagliarsi spazi per creare occasioni. Bisogna essere bravi a prendersi dei rischi, ma vanno valutati bene. E stasera siamo stati perfetti".