Una poltrona per 4, chi prende l'ultimo posto Champions? Calendari a confronto
Quattro posti per la Champions League 2026/27: tre sono virtualmente presi da Inter, Milan e Napoli. Per il quarto posto è corsa a quattro, con la Juventus che prende al momento l'ultimo posto disponibile. Ma domenica è tempo di Como-Roma e chi vince scavalca i bianconeri. Mettiamo a confronto i calendari delle squadre interessate:
4. JUVENTUS 53
30ª giornata, Juventus - Sassuolo
31ª giornata, Juventus - Genoa
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Juventus - Bologna
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
5. COMO 51
29ª giornata, Como - Roma
30ª giornata, Como - Pisa
31ª giornata, Udinese - Como
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Sassuolo - Como
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
6. ROMA 51
29ª giornata, Como - Roma
30ª giornata, Roma - Lecce
31ª giornata, Inter - Roma
32ª giornata, Roma - Pisa
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Bologna - Roma
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
7. ATALANTA 47
30ª giornata, Atalanta - Hellas Verona
31ª giornata, Lecce - Atalanta
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Atalanta - Bologna
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
