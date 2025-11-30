Serie A, la classifica aggiornata: Atalanta in risalita, prosegue l'incubo della Fiorentina
Termina il match delle 18.00, con l'Atalanta che si impone per 2-0 sulla Fiorentina. La sblocca Kossounou sul finire del primo tempo, mentre ad inizio ripresa raddoppia Lookman. Prima vittoria in campionato per Palladino, che raggiunge quota 16 e sorpassa Torino e Cremonese (i grigiorossi però hanno una partita in meno). Viola, invece, ancorati al fondo della classifica e a secco di vittorie. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti gare valide per il 13° turno:
Milan 28 (13 partite giocate)
Roma 27 (12)
Inter 27 (13)
Napoli 25 (12)
Bologna 24 (12)
Como 24 (13)
Juventus 23 (13)
Lazio 18 (13)
Udinese 18 (13)
Sassuolo 17 (13)
Atalanta 16 (13)
Cremonese 14 (12)
Torino 14 (13)
Lecce 13 (13)
Cagliari 11 (13)
Genoa 11 (13)
Parma 11 (13)
Pisa 10 (13)
Fiorentina 6 (13)
Verona 6 (13)