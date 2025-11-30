Fiorentina, squadra sotto il settore ospiti: Dzeko prende il megafono e si chiarisce coi tifosi

La Fiorentina, dopo la sconfitta contro l'Atalanta per 2-0, si è recata come di consueto sotto il settore ospiti occupato dai tifosi viola. È qui che, come mostrano le immagini arrivate da Bergamo, è andato in scena un colloquio tra Edin Dzeko, protagonista del post partita di Conference con le sue tanto discusse dichiarazioni, e la curva gigliata.

Il centravanti bosniaco anche attraverso l'uso del megafono si è chiarito col popolo viola e poi ha abbracciato i tifosi, che al termine di quest'arringa hanno applaudito la squadra chiedendo con un coro "undici leoni" a partire dalla prossima sfida, decisiva, col Sassuolo.

La spiegazione di mister Vanoli a Sky Sport

"Da quando sono arrivato ai giocatori ho detto sempre la realtà. Il confronto con i tifosi era per le parole di Dzeko, noi li ringraziamo per il sostegno che ci danno sempre. Vanno guardate le cose positive di oggi, potevamo andare in vantaggio e poi abbiamo preso gol su un cross. I primi 20 minuti siamo stati un po' timorosi e De Gea ha fatto qualche parata importante. Alla distanza siamo usciti ed è importante, nonostante avessimo giocato pochi giorni fa. Nel mese di dicembre iniziano le gare, quelle vere. Dobbiamo rimanere positivi".