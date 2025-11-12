Muharemovic, ritorno di fiamma con la Juventus? Il valore ora è quadruplicato

La Juventus sta valutando l’inserimento di un nuovo difensore centrale e tra i profili osservati, secondo quanto riporta Tuttosport, ci sarebbe anche il ritorno di fiamma per Tarik Muharemovic.

Il giocatore bosniaco di 22 anni è cresciuto nel vivaio bianconero. Arrivato nel 2021 dal Wolfsberger, con cui aveva esordito in Bundesliga austriaca, è rimasto alla Juve Next Gen fino al 2024, collezionando diverse presenze in Serie C e una convocazione in prima squadra per la Coppa Italia contro la Salernitana.

Nell’estate 2024 è passato al Sassuolo, su richiesta di Fabio Grosso, contribuendo alla promozione in Serie A con 30 presenze e 2 reti nella stagione in cadetteria dei neroverdi. Il club emiliano ha esercitato il riscatto fissato a 3 milioni di euro, facendo firmare al giocatore un contratto fino al 2030.

La Juventus mantiene però il 50% sulla futura rivendita, conservando così un certo margine d’intervento su eventuali trasferimenti. Il valore di mercato di Muharemovic è cresciuto rapidamente: dai circa 5 milioni stimati nel 2024 a oltre 20 milioni di euro attuali. Il Sassuolo potrebbe valutarne la cessione già nella prossima sessione estiva, mentre la Juventus segue con attenzione la sua evoluzione, considerandolo un possibile rinforzo per il reparto difensivo nel prossimo futuro.