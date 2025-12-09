Il Bologna tornerà sul mercato a gennaio: tre nomi caldi per il reparto arretrato

Il Bologna dovrà necessariamente tornare sul mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano ha l'esigenza di avere almeno un altro difensore a gennaio per far sì che la squadra resti competitiva in Italia e in Europa. Dopo la partita contro il Sassuolo, quindi tra Natale e Capodanno, ci sarà il vertice decisivo tra Fenucci, Sartori e Di Vaio, ma l'idea è quella di prendere un centrale mancino.

Manca l'ok di Joey Saputo, che però sarà a Casteldebole e darà presto il suo assenso all'operazione. I nomi sul tavolo sono quelli che già erano circolati in estate nel caso in cui fosse partito Lucumi, ovvero Otavio Ataide da Silva, brasiliano di 23 anni del Paris FC, Fedde Leysen, 22enne dell'Union SG, e Axel Disasi, classe '98 del Chelsea.

Per quanto riguarda il primo, i francesi vorrebbero trattenerlo in questa sessione di mercato, mentre l'ultimo ha già comunicato ai Blues la sua intenzione di trovare più continuità altrove. Le alternative sono rappresentate da Marc-Oliver Kempf del Como e Gabriele Guarino dell’Empoli, classe 2004. Profili diversi, che hanno soprattutto un'esperienza diversa. Alla fine deciderà anche il tecnico rossoblù, che comunicherà quali sono le sue preferenze e soprattutto le sue esigenze per il prossimo futuro.