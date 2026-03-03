Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 3 marzo
I risultati dei due posticipi di Serie A rappresentano uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, martedì 3 marzo. Il Pisa cade nel confronto col Bologna di Italiano, decisiva la perla forgiata da Odgaard al rintocco del 90esimo minuto. La Fiorentina invece crolla malissimo in casa dell'Udinese (3-0) sotto i colpi di Kabasele, Davis (rigore) e Buksa, tornando così a tremare per la vicinanza terribile alla zona retrocessione: al momento i gigliati infatti stazionano a pari merito con Lecce e Cremonese al terzultimo posto in classifica.
Intanto viene messo in risalto il rinnovo fino al 2030 di Weston McKennie con la Juventus, mettendo a tacere una volta per tutte le voci che lo avrebbero collegato per un momento ad un possibile approdo all'Inter da parametro zero a fine stagione. Il club bianconero ora spinge per confezionare il rinnovo di Luciano Spalletti, per garantire continuità al progetto tecnico dopo l'esonero di Tudor. Intanto l'Inter non tollera le sirene di mercato per Pio Esposito e ha declinato le avance mostrate dall'Arsenal per Pio Esposito.
Oggi grande show atteso al Sinigaglia, Cesc Fabregas e il suo Como ospitano l'Inter per la gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico spagnolo, tra l'altro, in estate ha sfiorato il club nerazzurro dopo l'addio di Inzaghi. Ora i meneghini inseguono il sogno del Doblete.
