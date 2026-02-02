Il calcio piange Nicolas Giani, il ricordo dell'Inter: "7 anni qui, ci stringiamo attorno alla famiglia"

Calcio in lutto per la morte dell’ex difensore di Inter, Vicenza, Perugia, SPAL e Spezia - fra le altre - Nicolas Giani. Spento da una lunga malattia, aveva solo 39 anni. Questo il tweet appena pubblicato dai nerazzurri, dove Giani aveva giocato a livello giovanile per sette anni:

"FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicolas Giani, difensore che ha militato nelle giovanili nerazzurre dal 1998 al 2005. La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto".