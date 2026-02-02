Ufficiale Ternana, arriva il difensore Lodovici dalla Virtus Verona. La formula

La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore centrale, Riccardo Lodovici, classe 2004 proveniente dalla Virtus Verona in prestito con diritto di riscatto.

Elemento difensivo eclettico è cresciuto nei settori giovanili dell’Albinoleffe, del LR Vicenza e del Pescara ed ha inoltre vestito la maglia azzurra della Nazionale Under 17 Lega Pro.