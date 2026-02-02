Ufficiale
Ternana, arriva il difensore Lodovici dalla Virtus Verona. La formula
TUTTO mercato WEB
La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore centrale, Riccardo Lodovici, classe 2004 proveniente dalla Virtus Verona in prestito con diritto di riscatto.
Elemento difensivo eclettico è cresciuto nei settori giovanili dell’Albinoleffe, del LR Vicenza e del Pescara ed ha inoltre vestito la maglia azzurra della Nazionale Under 17 Lega Pro.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pontedera, le operazioni di oggi: Ladinetti al Perugia, Scaccabarozzi al Forlì e Peretta al Cittadella
Pronostici
Calcio femminile