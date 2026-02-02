Lutto nel mondo del calcio: scompare a 39 anni Giani. Capitano della SPAL di Semplici

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio. Si è spento oggi, dopo una breve malattia, l’ex difensore di Vicenza, Perugia, SPAL e Spezia – fra le altre - Nicolas Giani. Il classe ‘86 aveva legato il suo nome soprattutto ai colori biancazzurri della squadra di Ferrara di cui era stato capitano e bandiera nella cavalcata che portò la squadra allenata da Leonardo Semplici dalla Serie C alla Serie A con due successi di campionato (2015-2016 e 2016-2017).

Nato a Como il 13 marzo 1986, ha calcato i campi di tutta Italia giocando da difensore nella Cremonese, Pro Patria, Vicenza, Perugia, Spal, Spezia, Feralpi Salò, Desenzano Calvinia: inoltre, ha indossato anche la maglia azzurra nelle giovanili Under18 e Under19 tra il 2004 e il 2005.

Questo il saluto della Ars et Labor sui social:

“Ferrara Calcio Ars et Labor si stringe attorno al dolore della famiglia dell’indimenticato ex capitano Nicolas Giani, che ci ha lasciati a soli 39 anni.

Le battaglie, le gioie, la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A, sempre con la fascia al braccio a difesa dei nostri colori.

Ciao Nicolas, Ferrara non ti dimenticherà mai”.