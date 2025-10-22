Benfica a zero in Champions: il grande ritorno di Mourinho non sta andando da programmi

Vent’anni di attesa, per un ritorno fin qui deludente. Nemo propheta in patria, si dice: ne sa qualcosa José Mourinho, da sette partite nuovo allenatore del Benfica. Una notizia sensazionale, per il calcio portoghese: lo Special One mancava dal 2004, quando aveva lasciato il Porto dopo l’epopea europea. E tornava al club di Lisbona venticinque anni dopo la sua prima stagione da allenatore di prima squadra.

Ma queste sette partite sono state, per ora, una delusione. Il ko di ieri con il Newcastle in Champions League è l’ultimo tonfo, in una serie di risultati non proprio entusiasmanti: dal suo ritorno al Benfica, Mourinho ha vinto appena tre gare. Nessuna contro avversari di primissimo piano: in campionato sono arrivati il 2-1 sul modesto Avs e il 3-0 al Gil Vicente, nella coppa nazionale il 2-0 al Chaves. Poi due pareggi (1-1 con il Rio Ave e 0-0 nello scontro con il Porto) e due sconfitte, senza alcun gol segnato, in Champions: 1-0 col Chelsea e, appunto, 3-0 con il Newcastle.

Pochi i gol segnati, appena otto. Anche qui, nessuno contro formazioni di grido. Pesa soprattutto il bilancio europeo: considerando anche la sconfitta con il Qarabag, che aveva portato all’esonero di Bruno Lage per puntare su Mourinho, il Benfica ha zero punti dopo tre giornate di Champions. Decisamente troppo pochi.