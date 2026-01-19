Il Como ne fa due: Nico Paz letale in area, la Lazio va sotto 2-0 all'Olimpico
E sono due. Il Como dilaga all'Olimpico, stavolta Nico Paz va a segno. Traversone velenoso di Baturina nel cuore dell'area della Lazio, la difesa biancoceleste non spazza sulla deviazione di Caqueret e il 10 argentino a bucare 2-0 Provedel. Doccia ghiacciata per gli uomini di Sarri al minuto 25.
