Il Como piange la scomparsa di Michael Hartono, gli infortuni di Tonali e Lang: le top news delle 13

Il Como saluta Michael Hartono, azionista di riferimento del club assieme al fratello Robert, scomparso all'età di 86 anni nelle scorse ore. "La società Como 1907 è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il Club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della famiglia, il Club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto", ha scritto la società lariana sui propri canali ufficiali.

Intanto arrivano aggiornamenti sull'infortunio shock patito ieri sera da Noa Lang in Liverpool-Galatasaray: l'esterno ex Napoli, appoggiandosi ai cartelloni pubblicitari di Anfield, si era procurato una profonda ferita al dito della mano che ha necessitato di immediato intervento chirurgico. "L'intervento è andato bene, grazie a tutti per i messaggi", ha scritto l'esterno olandese sui propri canali social rassicurando i tifosi del Gala.

Servirà invece aspettare ancora qualche ora per avere novità in merito all'infortunio patito ieri sera contro il Barcellona da Sandro Tonali: l'ex Milan è uscito a inizio secondo tempo per colpa di quello che sembra essere un problema muscolare fra la coscia e l'anca. Gli esami strumentali saranno svolti in queste ore, col Newcastle rientrato in Inghilterra dopo la sconfitta del Camp Nou. In attesa Gennaro Gattuso, con evidenti preoccupazioni in vista del playoff contro l'Irlanda del Nord.