Serie B, gli arbitri della 32ª giornata. Il big match tra Monza e Venezia affidato al sig. Guida

È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 32ª giornata del campionato di Serie B 2025/26, che si giocherà tra sabato 21 e domenica 22 marzo, senza alcun anticipo del venerdì a seguito del turno infrasettimanale che si è concluso proprio ieri. Subito dopo, lo ricordiamo, è prevista la sosta Nazionali.

Di seguito, le designazioni per le 10 gare in programma:

CESENA - CATANZARO

Andrea Calzavara di Varese

Cavallina - Ricci

IV Ufficiale: Tremolada

Var: Pezzuto

Avar: Gualtieri

JUVE STABIA - SPEZIA

Davide Di Marco di Ciampino

Catallo - Bitonti

IV Ufficiale: Massimi

Var: Volpi

Avar: Prenna

PADOVA - PALERMO

Livio Marinelli di Tivoli

Capaldo - Laghezza

IV Ufficiale: Renzi

Var: Giua

Avar: Di Vuolo

MONZA - VENEZIA

Marco Guida di Torre Annunziata

Di Gioia - Ceccon

IV Ufficiale: Dionisi

Var: Mazzoleni

Avar: Cosso

MODENA - MANTOVA

Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Politi - Pistarelli

IV Ufficiale: Zanotti

Var: Massa

Avar: Rutella

BARI - CARRARESE

Daniele Perenzoni di Rovereto

Galimberti - Rinaldi

IV Ufficiale: Turrini

Var: Prontera

Avar: Rutella

EMPOLI - PESCARA

Antonio Rapuano di Rimini

Belsanti - Luciani

IV Ufficiale: Angelillo

Var: Camplone

Avar: Cosso

SUDTIROL - FROSINONE

Marco Piccinini di Forlì

Preti – El Filali

IV Ufficiale: Mazzoni

Var: Baroni

Avar: Paganessi

SAMPDORIA - AVELLINO

Daniele Chiffi di Padova

Scatragli - Garzelli

IV Ufficiale: Andeng Tona Mbei

Var: Serra

Avar: Nasca

VIRTUS ENTELLA - REGGIANA

Simone Sozza di Seregno

Mokhtar - Ceolin

IV Ufficiale: Di Loreto

Var: Santoro

Avar: Dionisi