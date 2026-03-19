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Serie B, gli arbitri della 32ª giornata. Il big match tra Monza e Venezia affidato al sig. Guida

Serie B, gli arbitri della 32ª giornata. Il big match tra Monza e Venezia affidato al sig. GuidaTUTTO mercato WEB
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Claudia Marrone
Oggi alle 13:29Serie B
Claudia Marrone

È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 32ª giornata del campionato di Serie B 2025/26, che si giocherà tra sabato 21 e domenica 22 marzo, senza alcun anticipo del venerdì a seguito del turno infrasettimanale che si è concluso proprio ieri. Subito dopo, lo ricordiamo, è prevista la sosta Nazionali.
Di seguito, le designazioni per le 10 gare in programma:

CESENA - CATANZARO
Andrea Calzavara di Varese
Cavallina - Ricci
IV Ufficiale: Tremolada
Var: Pezzuto
Avar: Gualtieri

JUVE STABIA - SPEZIA
Davide Di Marco di Ciampino
Catallo - Bitonti
IV Ufficiale: Massimi
Var: Volpi
Avar: Prenna

PADOVA - PALERMO
Livio Marinelli di Tivoli
Capaldo - Laghezza
IV Ufficiale: Renzi
Var: Giua
Avar: Di Vuolo

MONZA - VENEZIA
Marco Guida di Torre Annunziata
Di Gioia - Ceccon
IV Ufficiale: Dionisi
Var: Mazzoleni
Avar: Cosso

MODENA - MANTOVA
Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno
Politi - Pistarelli
IV Ufficiale: Zanotti
Var: Massa
Avar: Rutella

BARI - CARRARESE
Daniele Perenzoni di Rovereto
Galimberti - Rinaldi
IV Ufficiale: Turrini
Var: Prontera
Avar: Rutella

EMPOLI - PESCARA
Antonio Rapuano di Rimini
Belsanti - Luciani
IV Ufficiale: Angelillo
Var: Camplone
Avar: Cosso

SUDTIROL - FROSINONE
Marco Piccinini di Forlì
Preti – El Filali
IV Ufficiale: Mazzoni
Var: Baroni
Avar: Paganessi

SAMPDORIA - AVELLINO
Daniele Chiffi di Padova
Scatragli - Garzelli
IV Ufficiale: Andeng Tona Mbei
Var: Serra
Avar: Nasca

VIRTUS ENTELLA - REGGIANA
Simone Sozza di Seregno
Mokhtar - Ceolin
IV Ufficiale: Di Loreto
Var: Santoro
Avar: Dionisi

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