TMW Roma, i Friedkin rilanciano: investimenti per il Centenario, obiettivo lottare per lo Scudetto

Il centenario della Roma incombe. E per questo i Friedkin, dopo avere speso quasi un miliardo nella propria reggenza, hanno intenzione di rilanciare. La famiglia proprietaria dei giallorossi, in concomitanza con i cent'anni della società, vuole pensare in grande. Ci sarà l'addio di diversi giocatori importanti: Paulo Dybala che guadagna 10 milioni di euro netti annui, Pellegrini 6,5 fra stipendio e bonus facili, poi El Shaarawy, probabilmente Celik (c'è la Juventus ma non solo) e i prestiti che non verranno confermati fra Tsimikas e Ferguson, da capire la situazione di Zaragoza e Venturino.

La famiglia che detiene la Roma vuole accelerare. Così sono pronti degli investimenti per cercare di lottare per lo Scudetto. Una circostanza non troppo semplice, soprattutto qualora non ci fosse la Champions. A prescindere dal posizionamento in campionato, però, gli americani vorrebbero mettere a disposizione un budget per fare ulteriore salto di qualità. Vero è che ci sarà ancora il Settlement Agreement a cui sottostare, ma la speranza è quella di cavarsela con una multa e poco di più.

Dunque ci si può aspettare un'estate un pelo diversa rispetto a quella degli anni passati. Almeno è quello che si raccoglie da ambienti vicini al club capitolino. Poi, ed è ovvio, se arrivasse il quarto posto le disponibilità sarebbero differenti e gli investimenti ancora più agevoli.