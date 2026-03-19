Genoa, De Rossi: "Non si può far calcio senza obiettivi. Punto a far sognare tifosi e giocatori"

Salvezza subito. E' l'obiettivo di Daniele De Rossi. Il tecnico del Genoa ha parlato in conferenza stampa oggi alla vigilia della gara contro l'Udinese soffermandosi anche sull'eventualità di alzare l'obiettivi: "In questa stagione? Assolutamente sì. Secondo me sarebbe sbagliato di parlare di 40 punti, di decimo posto. Se dovessimo trovare una vittoria fondamentale domani è ovvio che devo trovare qualcosa per dare stimoli ai miei giocatori. Credo che la società questo lo sappia e stia parlando di stimoli ai giocatori per non sedersi attorno a questi risultati, sia che dovessimo salvarsi o sia per raggiungere i 40 punti domani dobbiamo vincere. Se arrivassimo ad una quota di risultati che ci permettesse di essere salvi, deve essere un esercizio per il futuro. Il Genoa deve riprendere a sognare, nella mia carriera di giocatore ho visto sì il Genoa in B o in C ma anche al quinto posto con Gasperini. Si va a cicli. Lo ha fatto l'Atalanta, lo fa ora il Bologna. Non si può fare calcio senza sognare o senza avere un obiettivo. Io punto a sognare e a far sognare i tifosi e i miei giocatori".

Quanto è cresciuta la squadra?

"E’ cresciuta la squadra e sto crescendo io. Se avessi analizzato la vittoria di Verona due anni fa avrei storto la bocca. Tutto è esperienza. Vedi che il Verona ha giocato in una maniera particolare contro Bologna o Napoli e in altre gare ha tirato molto in porta. E io inizio a godere della squadra se concede poco. E’ un senso di crescita: capire che, sia in condizione di grande squadra o di lotta alla salvezza, non subire tiri o gol è la chiave".

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