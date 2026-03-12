Il Como potrebbe allargare ancora il campo. Ma questa volta Fabregas non c'entra

Il Como per il prossimo anno sogna di partecipare alle coppe europee, qualsiasi sia la destinazione. I lariani sono in corsa infatti anche per qualificarsi alla prossima Champions League, ma qualsiasi traguardo che comprenda anche Europa League o Conference sarebbe comunque salutato come un traguardo unico, visto che mai prima d'ora la società lombarda in maglia biancoblu ha partecipato alle competizioni internazionali UEFA.

Se il Como si qualifica in Europa, però, lo stadio Sinigaglia diventa un tema. Per questo la società in riva al lago si sta muovendo già adesso, per non farsi trovare eventualmente impreparata: come rivela La Provincia di Como, sono già stati calendarizzati il giorno dopo la fine del campionato, con il primissimo obiettivo che riguarda la dotazione di una curva in muratura.

La questione Sinigaglia riguarda anche le dimensioni del campo. Tema già sollevato nel recente passato dall'allenatore Cesc Fabregas, che aveva portato la larghezza a 65 metri, appena prima della sfida di campionato contro il Milan. Per rispettare le normative UEFA, però, serve che si arrivi almeno a 68. E secondo quanto riferito dal quotidiano locale, si punta ad andare anche un metro oltre, fino ai 69 di larghezza.

La novità prevedrà delle modifiche al tunnel degli spogliatoi e alle panchine, ma sono situazioni he sembrano completamente gestibili. Finalmente Fabregas potrà essere accontentato e disporre di un campo ancor più largo di quanto aveva richiesto. Anche se questa volta lui non c'entra nulla.