Como, Valle: "Non aver ancora segnato mi pesa un po'. Con la Roma non è una finale"

Alex Valle, terzino sinistro del Como, ha parlato a La Provincia di Como e l'intervista è stata pubblicata nell'edizione di oggi del quotidiano: "Stiamo facendo una bella stagione e non ci poniamo obiettivi. Contro la Roma non sarà una finale, ma solo una partita importante".

Valle è un prodotto della cantera del Barcellona e gli viene chiesto se al Como abbia ritrovato una mentalità simile: "Il nostro allenatore ha fatto tante esperienze all'estero, la sua caratteristica è aver lavorato dove l'obiettivo era sempre la vittoria. È un vincente e punta sempre al massimo".

Il terzino del Como individua nella prestazione fornita contro l'Inter in Coppa Italia qualche giorno fa la sua prova più soddisfacente in riva al lago: "Questa cosa che non ho ancora segnato però mi pesa un po', vorrei farli. Con l'Inter ne ho sbagliato uno, è stato quasi una sorpresa il pallone che sbucava: ho colpito col destro ma non era la soluzione giusta".

Quindi c'è spazio anche per qualche nome citato da Valle per quanto riguarda i diretti avversari più fastidiosi: "Conceicao della Juve è stato tosto. Palestra? Lo conosco, contro di lui sono entrato concentrato, pochi minuti ma importanti perché uno come lui può cambiare la partita da un momento all'altro".

Fabregas ha ribattezzato Valle 'soldatino' e il laterale mancino si rispecchia nella definizione data dal suo allenatore: "Bella definizione, mi ci ritrovo in pieno. In campo e nel lavoro do tutto me stesso, a volte non mi accorgo neanche del contesto intorno da quanto sono concentrato". Il concorrente al Como è Alberto Moreno ("utile per la mia crescita") ma i suoi riferimenti sono altri: "Da bambino Iniesta, poi da quando ho fatto il terzino direi Jordi Alba".

In conclusione spazio anche ad aspetti più personali di Valle: "A Como sono felice, mi ha raggiunto la mia ragazza e ci sono i miei due cani. Potevo andare ad abitare a Milano, ma ho scelto di rimanere qui". Un obiettivo può essere la Nazionale? Conclude Valle: "Un sogno. Per ora sono in U21, poi si vedrà. C'è da pedalare".