Mario Gila come Nico Paz e Morata: la strategia vincente del Real Madrid

Sarà derby di Milano per Mario Gila della Lazio. In estate lo spagnolo lascerà la società capitolina: l'Inter e il Milan hanno già preso informazioni concrete, il club di Claudio Lotito chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro per il giocatore ma trattabili in vista dell'estate che verrà. E c'è come spettatore interessato il Real Madrid che ha il 50% sulla rivendita del giocatore.

La strategia della recompra e della rivendita

L'esempio di Nico Paz è l'ultimo che viene alla mente sull'idea mercato del Madrid, ma non è certo l'unico di una lunghissima lista. Le Merengues possono ricomprare l'argentino per una cifra 'irrisoria', ora intorno ai 9-10 milioni di euro, ma qualora dovessero (non sarà così) non comprarlo, avranno il 50% sulla futura rivendita. Eccolo, l'approccio vincente: non più prestiti ma cessioni a basso prezzo, talvolta opzioni altrettanto basse per ricomprarle e soprattutto il 50% sulla rivendita futura.

Strategia win win

Per tutti. Per il Como che si è ritrovato in casa un vero e proprio tesoro. Il Real ha messo clausole di recompra da 8 milioni nel 2025, 9 nel 2026 e 10 nel 2027, più 50% su rivendita e diritto di pareggiare offerte. Fran Garcia, ripreso dal Rayo per 5 milioni, Miguel Gutierrez andato al Girona con recompra da 8 per i Blancos e 35 per gli altri (e metà dell'incasso è stato del Madrid). Jacobo Ramon al Como, Chema Andres, Victor Munoz, vecchi esempi come Alvaro Morata dimostrano che il Madrid ha scelto una strada da grande squadra. Alternativa e vincente.