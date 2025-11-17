Il Como si espande, partnership con un club dell'Arabia Saudita: "Opportunità importante"

Il Como non si ferma ai risultati di campo, ma continua a crescere al di fuori di esso con accordi strategici che mirano a far crescere il club dal punto di vista commerciale e non solo. In tal senso va accolta la notizia della partnership messa in atto con un club dell'Arabia Saudita, l'AlUla Sports Club, che milita nella seconda divisione locale.

Questo il comunicato del Como con i dettagli: "AlUla Sports Club e Como 1907 hanno firmato ufficialmente un accordo di partnership strategica che segna un passo significativo verso il rafforzamento della presenza di entrambi i club sulla scena sportiva internazionale. L'accordo è stato firmato ad AlUla, dove l'AlUla Club era rappresentato dal CEO Waleed Abdulrazzaq Muath, mentre il Como 1907 era rappresentato dal suo presidente, Mirwan Suwarso.

Questa collaborazione strategica si concentra su diversi pilastri chiave, tra cui lo scambio e lo sviluppo di conoscenze tecniche e commerciali, nonché eventi congiunti.

Waleed Muath ha affermato che questa partnership è in linea con la visione più ampia di AlUla di elevare le sue attività sportive e rafforzare la posizione della città come destinazione globale per lo sport e il turismo, a sostegno degli obiettivi della Saudi Vision 2030. Il presidente del Como 1907, Mirwan Suwarso, ha espresso il suo entusiasmo per l'accordo, sottolineando che rappresenta un'importante opportunità di collaborazione tra i due club. L'accordo mira inoltre ad accelerare la crescita commerciale reciproca e ad avviare iniziative di marketing unificate che siano utili a entrambe le entità".