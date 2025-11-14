Il COO del Parma: "Che emozione il 'Tardini' pieno in D. Vi racconto il progetto Play Green"

E' un Parma formato green. Il club emiliano infatti ha ricevuto la certificazione ambientale Iso 14001, standard di riferimento per i sistemi di gestione ambientale. E sulla questione si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Chief Operating Officer dei ducali Stefano Perrone: "La Iso è il campo base, la prima tappa di un percorso".

Il successivo step è il progetto Play Green: "Il primo punto è ovviamente lo stadio. Anche qui abbiamo istituito la raccolta differenziata, che ho definito spinta, per cercare di fare quella che viene comunemente chiamata 'copia sociale', ovvero fare in modo che queste buone pratiche diventassero un’abitudine anche per coloro che non sono nostri dipendenti. Anche utilizzando i calciatori come testimonial".

Il dirigente ha poi ricordato anche il passato come un "Tardini" stracolmo per le partite giocate in Serie D: "Ricordo che una sera stavamo decidendo come gestire il numero di posti dello stadio, che fino a qualche mese prima ospitava squadre come la Juventus e l’Inter, per il calcio dilettantistico. Pensavamo a circa duemila posti. Bene, in una notte vendemmo seimila biglietti. E dal giorno dopo decidemmo di tenerlo aperto come se fossimo in Serie A. Il primo giorno fu un’emozione fantastica, pensavamo che non sarebbe venuto nessuno e invece il Tardini era pieno. La città intera si strinse intorno a una maglia".