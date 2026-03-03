Reggiana, Bisoli promuove Rubinacci: "Otto punti in quattro gare, media da promozione"

Pierpaolo Bisoli conosce la Serie B come pochi. Con il Sudtirol, nel 2022/23, ha sfiorato una storica promozione in Serie A e oggi guarda alla sfida tra Reggiana e altoatesini con l’occhio di chi sa quanto pesino certi incroci. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta di Reggio, il tecnico non ha dubbi: "Sarà una partita difficile per entrambe. Sono due squadre che stanno bene e mi aspetto una gara spettacolare. In palio ci sono punti importanti".

Bisoli vede molte analogie tra le due formazioni: "Poco palleggio, molta verticalità e ricerca della profondità. Concretezza e praticità sono la loro forza". Una filosofia che, a suo dire, rappresenta la strada giusta per la salvezza. "È un’idea che sta tornando. Anche le squadre di vertice hanno capito che l’uscita ostinata dal basso può creare più problemi che vantaggi. Oggi si privilegia la profondità, soprattutto con due attaccanti".

Servono però interpreti adeguati. Il riferimento è a giocatori come Merkaj per il Sudtirol e Novakovich per la Reggiana, profili capaci di fare reparto, proteggere palla e riempire l’area con rapidità. E a chi critica il poco possesso, Bisoli replica secco: "Molti hanno capito che questa tattica non porta punti".

Guardando la classifica, l’ex tecnico altoatesino parla di un torneo spaccato in due: le prime otto a lottare per Serie A e playoff, le altre invischiate nella corsa salvezza. Sottolinea come nessuno possa sentirsi tranquillo e ribadisce che il campionato si decide nelle ultime dieci giornate. La quota? "Serviranno 43 o 44 punti per mantenere la categoria".

Sulla Reggiana il giudizio è equilibrato: organico valido, forse aspettative iniziali troppo alte. L’arrivo di Rubinacci ha dato una scossa importante - otto punti in quattro gare - ma per Bisoli la lotta durerà fino all’ultimo minuto. Quanto al Sudtirol, i 13 pareggi certificano solidità: non perdere quasi mai, in Serie B, è spesso il primo passo per restare a galla.