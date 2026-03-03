Lazio, solo 3500 biglietti venduti per l'Atalanta: ma i tifosi saluteranno la squadra a Ponte Milvio
Prosegue la protesta dei tifosi della Lazio nei confronti del presidente Claudio Lotito. Domani sera la squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo all'Olimpico per l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta ma non avrà dalla sua il pubblico. Come già accaduto nelle precedenti uscite stagionali, i sostenitori della squadra della Capitale non entreranno allo stadio, esprimendo dissenso nei confronti del patron.
Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono stati staccati fin qui soltanto 3500 biglietti. Questa volta i sostenitori hanno richiesto di far passare il pullman della squadra nei pressi di Ponte Milvio per caricare e salutare la squadra in vista di questa partita molto importante per la stagione della Lazio.
