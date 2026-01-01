Inter, dall'Inghilterra: mezza Premier League e non solo sulle tracce di Bastoni

Nel calcio moderno i difensori non si limitano più a proteggere l’area: devono costruire, pensare e guidare. Alessandro Bastoni incarna perfettamente questa evoluzione. A 26 anni, il centrale dell’Inter è entrato nella piena maturità calcistica e il suo profilo è finito sui taccuini di diverse potenze europee.

Secondo il portale inglese CaughtOffside, parlano di un forte interesse da parte di Barcellona, Arsenal e Liverpool. I catalani lo considerano un potenziale leader difensivo ideale per un sistema fondato sul possesso e sulla pulizia tecnica. In Premier League, invece, il Liverpool lo vedrebbe come l’erede naturale di Virgil van Dijk, mentre l’Arsenal di Mikel Arteta apprezza la sua capacità di impostare e rompere le linee. Più defilate, ma attente, anche Chelsea e Manchester City.

All’Inter, però, Bastoni è considerato ovviamente centrale nel progetto tecnico. La costruzione dal basso e l’identità tattica nerazzurra passano spesso dai suoi piedi. A suo agio nel portare palla e nel dettare i tempi sotto pressione, è molto più di un semplice difensore. Il club starebbe lavorando per prolungare il contratto, con adeguamento economico. Per sedersi al tavolo - prosegue il portale - l’Inter prenderebbe in considerazione solo offerte tra i 90 e i 100 milioni di euro, cifre in linea con il mercato dei top difensori.