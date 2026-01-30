A Bologna quattro attaccanti per due posti. Il Milan ne avrebbe anche un quinto...

Oggi giorno di riposo a Milanello. Ci sarà tempo fino a martedì, giorno della gara contro il Bologna, per pensare a chi schierare in attacco: Massimiliano Allegri ci rifletterà attentamente. Le alternative sono quattro per due posti: Leao, Pulisic, Fullkrug e Nkunku. La coppia titolare sarebbe Leao e Pulisic, ma a Roma si è vista la necessità di un centravanti vero soprattutto contro squadre molto intense. Vedremo.

Attesa

Nel frattempo, il quinto attaccante della rosa rossonera sta cercando di recuperare in tempo per tornare prima del finale di stagione. Santiago Gimenez si dice fiducioso: "Lo scorso maggio non riuscivo a credere di avere questa opportunità con il Milan, con il Mondiale, con la mia nazionale, con la mia gente. Ma poi il dolore ha iniziato a farsi sentire ed è arrivato il momento di decidere: operarsi o no. È una stagione importante con il Milan e poi c’è il Mondiale, quindi è stata una decisione difficile. Ma alla fine, ora che è passato un mese dall’operazione, posso dire che è stata la decisione migliore. Adesso sono davvero felice di essermi operato e non vedo l’ora di tornare più forte".

Da tempo

I tifosi milanisti, a dir la verità, non è che non stiano nella pelle... Gimenez ha segnato solo un gol in questa stagione, ma ha l'attenuante del problema alla caviglia: "È stato difficile, perché - ha raccontato - ci sono state alcune settimane in cui giocavo con dolore. L’infortunio ha iniziato a peggiorare sempre di più. Ho dovuto fermarmi, ma ora voglio solo guardare al presente e al futuro, non vivere nel passato. Sono motivato perché sento di stare facendo un buon recupero e spero che tra qualche settimana potrò tornare a giocare. Va avanti da molto tempo. All’inizio era solo un piccolo dolore e, come calciatori, se abbiamo un po’ di dolore continuiamo a giocare. È normale per noi. Ma penso sia stato un errore. So che ogni calciatore farebbe lo stesso perché amiamo giocare, amiamo continuare a giocare, ma già prima della Gold Cup avevo dolore. E poi peggiorava sempre di più, quindi era il momento di fermarsi".