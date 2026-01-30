L'Inter vede la luce: Chivu conta i giorni per riavere Dumfries, quanto manca al ritorno

Mentre fioccano nomi per rinsaldare la corsia destra, l'Inter sta per tirare un sospiro di sollievo. Infatti, entro tre settimane, Denzel Dumfries dovrebbe risolvere definitivamente il problema alla caviglia e tornare a disposizione di Cristian Chivu, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport. Il laterale olandese, 29 anni, è fuori ormai dallo scorso 10 novembre, giorno seguente il successo interno sulla Lazio (2-0) e principio del calvario che ha dovuto passare l'ex PSV.

Quando si rivedrà

Un infortunio che lo ha costretto all'operazione alla caviglia e alla lunga riabilitazione in Olanda, ma da Appiano Gentile filtra fiducia a proposito del ritorno in campo di Dumfries. Tanto da azzardare un recupero in tempo per disputare il futuro playoff di ritorno di Champions League contro una tra Bodo/Glimt e Benfica di Mourinho. A distanza di tre mesi e mezzo di stop, tra dolore e amarezza per la lontananza dal campo e dalla squadra, l'olandese accelera per riassaporare il terreno di gioco e la sua fascia destra in nerazzurro.

Emergenza a centrocampo

Barella e Calhanoglu si rivedranno a metà febbraio contro la Juve, perciò Chivu dovrà fare qualche calcolo per rimpiazzare due tasselli del centrocampo nerazzurro. Diouf è un’opzione in più, Zielinski scelta certa vista la stagione condotta finora, poi restano Sucic, Mkhitaryan e Frattesi. In particolar modo l'ex Sassuolo, a lungo sul mercato e falcidiato da noie fisiche, può ritagliarsi un ruolo da mezzala destra. Chivu non ha mai perso la fiducia in lui, potrebbe già giocare domenica pomeriggio a Cremona o nel quarto di Coppa Italia contro il Torino.